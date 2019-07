PSG : Herrera arrive, devinez qui est heureux à Paris ?

Dans : PSG, Mercato.

Pour l’instant, le mercato estival du Paris Saint-Germain, qui est tout sauf clinquant, ne fait pas l’unanimité.

La semaine prochaine, lors de la reprise de l’entraînement, le club de la capitale aura deux nouveaux visages au sein de son effectif. Puisque ces derniers jours, le PSG a fait venir Pablo Sarabia et Ander Herrera. Si le milieu offensif a été recruté pour 18 millions d’euros, le joueur au profil plus défensif, lui, est venu en tant que joueur libre. Autant dire que Paris ne prend pas de risque avec l’ancien de Manchester United. Mieux encore, la formation francilienne ferait même une excellente affaire, si l’on en croit les dires de Marquinhos.

« L’arrivée de Herrera ? On en avait vraiment besoin pour renforcer notre milieu de terrain. J’ai dû jouer à cette position de temps en temps lors de la dernière saison, donc c’est toujours bien d’avoir un renfort de ce calibre. C’est un grand joueur, son nom était cité depuis un moment comme une possible recrue pour notre équipe. On sait que c’est un joueur qui donne toujours le meilleur de lui-même pour son équipe, ce sont des joueurs comme lui qu’on veut avoir à nos côtés », a expliqué, dans la presse brésilienne, le défenseur, qui sait que l’arrivée d’Herrera fait le bonheur de Thomas Tuchel à Paris, et le sien par la même occasion. En attendant de croiser le chemin de l’international espagnol, Marqui aura à coeur de remporter la finale de la Copa America face au Pérou dimanche.