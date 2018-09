PSG : Eindhoven plutôt que Paris, ce jeune talent a tranché

Dans : PSG, Mercato.

Privé de ses Mondialistes cet été, Thomas Tuchel s’est beaucoup appuyé sur les jeunes du Paris Saint-Germain pendant la préparation.

Résultat, les Moussa Diaby, Colin Dagba, Antoine Bernede et d’autres complètent l’effectif parisien cette saison. Mais cela n’empêche pas le club francilien de continuer à chercher la perle rare ailleurs. Pendant le dernier mercato estival, le champion de France, tout comme les Girondins de Bordeaux, s’est en effet intéressé au Néerlandais Steven Bergwijn (20 ans). Mais l’ailier percutant a préféré rester et prolonger jusqu’en 2022 au PSV Eindhoven.

« Il aurait pu aller à Bordeaux, à Arsenal, au PSG ou encore à Tottenham mais il voulait devenir meilleur au PSV : marquer plus de buts, jouer plus. Faire tout ce qu'il faut pour atteindre ça, a révélé Marco Timmer, le journaliste de Voetbal International. (...) Il est modeste, calme et sait ce qu'il veut. Dès qu'il est sur le terrain, c'est un joueur différent, il a le potentiel pour être un top joueur. » Déjà auteur de 5 buts toutes compétitions confondues, Bergwijn sera probablement suivi tout au long de la saison.