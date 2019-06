PSG : Ecoutez Tuchel au mercato, le conseil de Verratti à Leonardo

Dans : PSG, Mercato.

Boudé par Antero Henrique et donc en grand froid avec le dirigeant portugais, Thomas Tuchel sera-t-il mieux écouté avec Leonardo ? Ce n’est pas évident du tout tant le Brésilien arrive avec ses idées, et n’a pas hésité à balayer quelques pistes qui plaisaient à l’entraineur allemand. Ce dernier, qui n’a jamais caché qu’il n’avait pas été satisfait des joueurs à sa disposition la saison passée, a néanmoins une certaine légitimité à se mêler du marché des transferts, et devrait donc être écouté selon Marco Verratti.

« Tuchel, c’est un coach qui dit ce qu’il pense, que ce soit en bien ou en mal. Je pense que tous les joueurs ici apprécient la façon qu’il a d’entraîner, la façon de communiquer avec l’équipe, surtout tactiquement, parce qu’il te fait comprendre ce qu’il veut. Je pense que c’est une arme supplémentaire d’avoir plusieurs systèmes de jeu pour pouvoir s’adapter contre des équipes qui jouent de manières différentes. Je pense qu’on a tout de suite compris comment il était et on a gagné beaucoup de matches grâce aux changements du coach. (...) Je pense qu’il faut travailler toujours plus, c’est une bonne nouvelle que le coach reste parce qu’il connaît déjà le club, il sait ce qu’on doit améliorer. Si on change tout le temps, c’est recommencer à chaque fois. Quand j’ai commencé ici, on a beaucoup gagné malgré les nombreux changements. Mais aujourd’hui, il faut continuer à écouter le coach, il sait ce dont on a le plus besoin pour renforcer l’équipe. Mais je pense qu’on est déjà une grande équipe », a livré le milieu de terrain italien, dans un bel hommage à Thomas Tuchel malgré la fin de saison complètement manquée du PSG.