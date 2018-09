PSG : Dugarry scotché de voir ce remplaçant refuser de partir

Dans : PSG, Mercato.

Le marché des transferts a été incertain jusqu’au dernier moment pour plusieurs joueurs du PSG, qui ne savaient pas qui le club de la capitale allait recruter, et si ces éventuelles arrivées allaient les pousser vers une sortie d’urgence.

Julian Draxler fait partie de ces joueurs qui auraient pu prendre la poudre d’escampette en cas de recrutement conséquent au milieu de terrain. Cela n’a pas été le cas et l’Allemand a donc pu repousser d’autant plus facilement les offres des clubs européens venus se renseigner à son sujet. Un choix que ne comprend pas forcément Christophe Dugarry, qui ne croit pas du tout en l’ancien de Schalke 04, et encore moins en sa décision de rester pour tenter de s’imposer à Paris. Pour le champion du monde 1998, l’Allemand n’a pas forcément le niveau, et il n’a pas non plus sa place dans le système de Thomas Tuchel.

« Il ne faut pas attendre trop de Draxler. Déjà à Schalke, il devait être le leader incontesté, il l’a fait un à l’envers et ça s’est mal passé. À Paris, il ne joue pas beaucoup. Comment tu peux être le leader de la Mannschaft quand tu ne joues pas à Paris. Il sait qu’il ne va pas beaucoup jouer cette année, malgré tout il a voulu rester. Je trouve ce choix assez moyen », a livré Christophe Dugarry à propos d’un joueur qui n’a pas eu de temps de jeu ce jeudi non plus lors du match entre la France et l’Allemagne. Le PSG aurait donc perdu une bonne occasion d’effectuer une belle rentrée d’argent cet été ?