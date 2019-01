PSG : Dugarry aimerait entendre Rabiot dire cette phrase

Dans : PSG, Mercato.

Comme prévu, le feuilleton Adrien Rabiot va durer tout le mois de janvier, et ne débouchera probablement sur aucun transfert avant l’heure.

Le milieu de terrain va donc rester au bout de son contrat et il pourrait bien passer six mois sans jouer le moindre match, comme l’a laissé entendre son directeur sportif Antero Henrique. En revanche, Thomas Tuchel ne dirait pas non à un milieu de plus, et ne voit pas non plus pourquoi il se priverait d’un joueur qui était un titulaire en première partie de saison. De son côté, Christophe Dugarry entre dans la mêlée et joue même les conseillers d’Adrien Rabiot, en lui expliquant comment finir de mettre le bazar dans le club parisien.

« Si je suis Rabiot, je fais une déclaration : “Je veux réintégrer l’effectif du Paris Saint-Germain.” Tu vas voir comment ils vont être dans la merde les dirigeants. “Je veux bien finir la saison, j’ai un contrat, je veux aider le club à gagner la Ligue des Champions. Je veux être réintégré par Tuchel.” Après, ils prendront leurs responsabilités. Avec Tuchel, ça c’est bien passé et il sort par la grande porte », a livré le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Les chances de voir Adrien Rabiot s’exprimer dans les prochains jours sont plutôt rares, d’autant que même en cas de réintégration, l’international français risque bien d’être la cible favorite du public, et pas qu’au Parc des Princes.