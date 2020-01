PSG : Draxler, la Deutsche Qualität c'est de l'arnaque !

Dans : PSG.

Nullissime mercredi contre Reims, Julian Draxler a été remplacé à la pause. Le cas de l'international allemand du Paris Saint-Germain devient problématique.

Totalement à la dérive pendant les 45 minutes qu’il a passées sur la pelouse du stade Auguste-Delaune, Julian Draxler a laissé sa place à Ander Herrera après la pause, Thomas Tuchel jugeant que la blague avait assez duré. A côté de la plaque techniquement et dans son engagement, au point même d’avoir frôlé le rouge, le milieu de terrain allemand a traîné une fois de plus sa misère avec le PSG du côté de Reims. Et pour les observateurs, Julian Draxler devient un énorme bug alors qu’il a encore un an et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain.

Draxler n'a plus le niveau du PSG

Dans Le Parisien, Dominique Sévérac constate les dégâts et se livre à une analyse sans pitié du cas Julian Draxler. « Sacrée énigme, trois ans après son arrivée l’hiver, que ce prometteur joueur à l’époque. Il a tout donné au début, lors du sublime PSG-Barcelone de l’avant remontada, et depuis n’offre que le spectacle de sa chute. C’est cruel pour lui mais il est la première victime de ses insuffisances. Il ne manque jamais au PSG ni à l’Allemagne quand il cire le banc, l’endroit où Tuchel le placera après la pause. On devrait le revoir dans une semaine à Pau en Coupe de France et il est possible que cette fois-ci, il ait le niveau », balance le journaliste, qui habille pour l’hiver le milieu du Paris Saint-Germain et de la Mannschaft. A ce rythme-là, il se pourrait bien que du côté de la sélection allemande on fasse comme Thomas Tuchel avec Julian Draxler…