PSG : Doucouré à Paris, à 50 ME le transfert est bouclé

Dans : PSG, Mercato.

Parmi les nombreuses pistes évoquées pour venir renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, celle menant à Abdoulaye Doucouré est pour le moment la plus avancée, mais pas la plus aisée.

En effet, différentes sources confirment l’existence de contacts à tous les niveaux, et même d’une première offre de la part du PSG à hauteur de 33 ME. Celle-ci s’explique par le fait que le milieu de terrain passé par Rennes ait trouvé un accord pour une arrivée à Paris en cas de terrain d’entente entre les deux clubs. Mais Doucouré est bien décidé à ne pas aller au clash, et souhaite donc voir cela être réglé proprement dans les prochains jours. Une situation qui met les Hornets en position de force, et le club de la banlieue de Londres compte bien en profiter puisque selon le Daily Mail, Watford est « OK » pour un transfert à condition de recevoir une indemnité à hauteur de 50 ME.

Une manière salée de relancer les discussions, surtout pour un joueur dont la valeur est estimée à 25 ME. Oui mais un PSG dans le besoin pour recruter, cela fait forcément afficher des dollars dans les yeux des clubs vendeurs. Et d’ailleurs, contacté par Paris United, le propriétaire du club est bien conscient qu’un accord est bien loin, puisque Gino Pozzo a assuré qu’il « ne s’attendait pas à voir partir son joueur dans l’immédiat ». Rien n’est donc écarté, mais Watford sera certainement très dur en affaire. Alors, le PSG montera-t-il encore le curseur pour proposer 40 ME afin de faire venir Doucouré, 25 ans, 0 sélection et 0 match de Coupe d’Europe au compteur ?