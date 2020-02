PSG : Double dose d’anniversaire, Neymar bat des records

Dans : PSG.

Depuis la défaite face au Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est pollué par de nombreuses affaires extra-sportives.

Et malheureusement, polémique rime souvent avec Neymar à Paris depuis deux ans et demi. Récemment, le n°10 du PSG a frontalement été attaqué pour ses kilos en trop, que le Brésilien n’a pas pu cacher à l’occasion des matchs à Dortmund et contre Bordeaux. Il faut dire que ces dernières semaines, l’ancien attaquant du FC Barcelone a multiplié les soirées, comme le rapporte Le Parisien dans son édition du jour. Le dimanche 2 février, Neymar a fêté son anniversaire au palais de Tokyo dans le centre de Paris. Mais le journal francilien nous apprend que la star du Paris SG a fêté son anniversaire une seconde fois dans le mois !

En effet, il est rapporté que Neymar a également convié sa famille et ses nombreux amis à une seconde fiesta, cette fois à son domicile, le mercredi 5 février, la véritable date de son anniversaire. Tous les amis de Neymar avaient fait le déplacement depuis le Brésil pour assister à cette soirée dans l’appartement du joueur, dans les Yvelines. « Dans le grand salon de la maison, la musique résonne fort et les libations de certains convives vont bon train. Les tuniques blanches sont encore de rigueur » explique notamment le journal, pour qui Neymar a donc battu un record au PSG en fêtant son anniversaire deux fois en moins de trois jours, et alors qu’il était officiellement blessé aux cotes et donc forfait pour le match à Nantes du 4 février. Des nouvelles révélations qui ne plairont pas aux supporters parisiens, lesquels remettent régulièrement en cause le professionnalisme et le sérieux d’un Neymar toujours très attiré par la fête… même quand il ne va pas au festival de Rio.