PSG : Neymar gréviste, un gros ratage signé L'Equipe ?

Dans : PSG.

Ce mercredi, L'Equipe affirmait que Neymar avait refusé de participer l'entraînement collectif au lendemain de Dijon-PSG. Mais des photos prouvent le contraire.

Erreur de date ou erreur tout court, le quotidien sportif expliquait ce mercredi que Neymar avait fait savoir le 13 février dernier à Thomas Tuchel qu’il ne voulait pas s’entraîner avec les joueurs parisiens qui avaient été laissés au repos la veille lors du match à Dijon, facilement gagné par le PSG en Coupe de France. Il s’agissait pour l’attaquant brésilien du Paris SG de contester à la fois le choix fait par le club de ne pas le faire jouer, alors que lui voulait, mais aussi de faire regretter à l’entraîneur allemand ses propos sur l’incertitude qui planait encore sur la participation de Neymar au match à Dortmund. Thomas Tuchel ayant indiqué que la présence de sa star n'était pas acquise à 100%.

Seul problème, des internautes ont rapidement vu que le site officiel du Paris Saint-Germain avait diffusé des photos de la séance d’entraînement de ce 13 février et que Neymar y participait, le Brésilien affichant même un grand sourire. De même, le compte Twitter de Neymar avait également mis en ligne une photo ce jour précis sur la reprise de l'entraînement. Forcément, les quolibets sont tombés sur L’Equipe, d’autant plus facilement que les relations sont houleuses entre le média sportif et les supporters du PSG qui estiment que tout est fait pour déstabiliser en permanence Paris.