PSG : Donnarumma vs Navas, premier tournant ce week-end !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur de l’Euro 2020, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas disputé le moindre match sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

En signant dans un club au sein duquel Keylor Navas est installé depuis deux ans, le poulain de Mino Raiola savait pertinemment qu’il allait devoir batailler pour gagner sa place. Pour le moment, « Gigi » Donnarumma prend son mal en patience. Mais cette situation est inédite pour lui dans la mesure où dès ses 17 ans, il a été propulsé dans les buts de l’AC Milan et a rapidement fait office de taulier en dépit de son jeune âge. La réception de Clermont ce week-end pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire encore très récente de Donnarumma au PSG. Et pour cause, à en croire les informations relayées par AS, l’Italien pourrait être titularisé par Mauricio Pochettino.

Donnarumma préféré à Navas contre Clermont ?

L’ancien capitaine de l’AC Milan a de bonnes chances de profiter du très long voyage de Keylor Navas, qui a disputé jeudi un match avec le Costa Rica face à la Jamaïque. De son côté, Gianluigi Donnarumma a joué avec l’Italie mais est resté en Europe et sera donc nettement moins impacté par les voyages et les décalages horaires. Mauricio Pochettino, qui a refusé d’établir une hiérarchie, a toujours dit en conférence de presse qu’il choisirait avant chaque match qui est le plus en forme et potentiellement le plus performant pour le PSG. Au vu du contexte, au sortir de cette trêve internationale, il est clair que Gianluigi Donnarumma a une longueur d’avance sur Keylor Navas. La réception de Clermont pourrait donc être un premier tournant important pour la carrière de l’ancien Rossoneri dans les cages du Paris Saint-Germain. A lui d’être bon pour conserver sa place car de toute évidence, la moindre boulette sera guettée de près par les observateurs… et par Keylor Navas en premier lieu.