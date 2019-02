PSG : Draxler l’éternel espoir, il en a marre

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé de manière très convaincante au Paris Saint-Germain en janvier 2017, Julian Draxler était vu comme une solution très intéressante pour animer les couloirs du club de la capitale.

C’était avant les signatures de Mbappé et Neymar, qui ont pendant un temps totalement freiné son influence. Mais alors qu’un départ était envisagé à l’été 2018, l’arrivée de Thomas Tuchel a totalement changé les plans. Comme prévu, l’entraineur allemand s’est occupé personnellement du cas de l’ancien de Wolfsburg, le recentrant pour lui donner plus souvent le ballon, et bénéficier de ses qualités techniques dans la transmission. Résultat, l’international allemand monte clairement en puissance cette saison, et il sera titulaire à Manchester United ce mardi soir. L’occasion pour Valérien Ismaël, son ancien coach à Wolfsburg, de lui demander de casser la baraque pour enfin changer de cap dans sa carrière.

« Il faut qu’il fasse exploser son jeu. On ne peut pas toujours être dans l’image de l’éternel espoir. Il est sur la voie de gauche, avec le clignotant, prêt à doubler. On sait qu’il a le potentiel. Reste à savoir s’il va appuyer sur l’accélérateur, avoir l’envie absolue de s’imposer comme titulaire et pas seulement de faire l’intérim en se disant qu’il rendra la place aux autres quand ils reviendront », a prévenu Valérien Ismaël dans les colonnes du Parisien. Un avis que beaucoup partagent à Paris, où Julian Draxler se sent clairement de mieux en mieux.