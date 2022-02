PSG : Donnarumma grille Navas et se sent important

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Aligné face au Real Madrid, Gianluigi Donnarumma possède sûrement une longueur d’avance sur Keylor Navas comme gardien titulaire. L’Italien a raconté ses premiers mois au PSG.

Gianluigi Donnarumma comme numéro un dans les buts du PSG, on s’y rapproche. Alors qu’il alterne sa place tous les deux matchs avec Keylor Navas en championnat, Gigio a été choisi par Mauricio Pochettino pour affronter le Real Madrid. Son 4e match de Ligue des champions cette saison contre 3 pour le Costaricien. Un signe fort pour le transalpin de 22 ans qui a joué son premier huitième de finale de C1 et qui a été préféré à l’expérience de Keylor Navas et ses 3 couronnes européennes remportées avec le Real. Auteur d’un match très tranquille face à un timide ogre madrilène qui n’a frappé que 3 fois au but (0 tirs cadrés), Gianluigi Donnarumma a une garantie de disputer le match retour au Santiago Bernabeu le 9 mars prochain. Donnarumma, haut de ses 1.96m, définitivement lancé ?

Donnarumma au PSG, aucun regret

Non la concurrence au poste de gardien de but ne rend pas la vie compliquée à l’Italien alors que son temps de jeu (16 matchs) est partagé avec celui de Keylor Navas (19 matchs). Au contraire, le meilleur joueur de l’Euro 2020 le vit bien et l’a fait savoir lors d’une interview donnée au Telegraph. « Le PSG me suivait depuis longtemps, ils m’ont toujours fait sentir que j’étais important ! Navas ? Il n’y a pas de rivalité, juste une bonne concurrence. Jouer avec les stars du PSG ? Ces joueurs m’ont laissé une sacrée impression ! Maintenant, j’ai l’habitude de m’entraîner avec eux et je fais de mon mieux pour qu’ils aient le plus de mal possible à marquer. Nous savons que nous pouvons faire de grandes choses, nous restons calmes et nous travaillons dur ensemble pour aller le plus loin possible et éventuellement gagner la Ligue des champions » a déclaré le gardien du Paris Saint-Germain. Statistiquement parlant, le portier de la Squadra Azzura a encaissé 10 buts depuis le début de saison et compte 8 clean sheet. Un ratio moins bon pour son concurrent avec 17 buts pris et 7 clean sheet. Agé de 35 ans et en contrat à Paris jusque juin 2024, Keylor Navas a de grandes chances de basculer comme numéro 2 dès la saison prochaine, voire dès les prochains matchs.