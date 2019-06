PSG : Donnarumma à Paris, ça tombe déjà en miettes

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Désireux de recruter un numéro 1 indiscutable, le Paris Saint-Germain cherche à faire venir une pointure sans débourser des sommes trop importantes. Une mission forcément délicate.

C’est pourquoi la solution idéale semblait avoir été trouvée avec la signature de Gigi Donnarumma dans le cadre d’un échange contre 20 ME et Alphonse Areola. De quoi faire d’une pierre deux coups, même si ce beau château de cartes s’est rapidement écroulé. Ce jeudi, Sport Mediaset annonce ainsi que le Milan AC, qui était intéressé au départ par cette perspective, freine des deux pieds. Le club lombard n’est pas vraiment persuadé de sortir gagnant de cette opération, qui semblait en effet permettre au PSG de faire une très bonne affaire.

En plus, les dirigeants italiens ont sondé l’entourage du gardien, et il s’avère que l’international italien n’est pas forcément aussi chaud que cela pour quitter le Milan, ou bien pour rejoindre le Paris SG. De quoi éloigner en tout cas cette perspective, même si il faut voir quelle sera la donne si jamais le PSG venait à repartir à l’attaque avec une offre, notamment sur le plan financier, plus conséquente.