PSG : « Dommage pour Zinedine, Kylian joue à Paris », Tuchel rigole

Quelques heures après les propos de Zinedine Zidane qui affirmait être amoureux de Kylian Mbappé, Thomas Tuchel a répondu avec malice à l'entraîneur du Real Madrid en lui rappelant que le champion du monde était au PSG.

Zinedine Zidane se doutait très bien que sa déclaration sur Kylian Mbappé allait faire du bruit, le coach français du Real Madrid ayant indiqué qu’il « aimait » l’attaquant tricolore du Paris Saint-Germain, que les Merengue affronteront mardi soir à Santiago-Bernabeu en Ligue des champions. Mais plutôt que de polémiquer avec Zizou, Thomas Tuchel a choisi de s’amuser de tout cela, rappelant gentiment que pour l’instant Kylian Mbappé était encore et toujours un joueur du PSG, tout cela sur fond de rumeurs qui évoquent l'énorme intérêt du géant espagnol pour le champion du monde.

« Je ne sais pas à quel point Zinedine est amoureux de Kylian, mais nous aussi on est amoureux de Kylian. On aime souvent beaucoup ce que l'on n'a pas ou qu'on ne pas avoir. Et en plus, c’est notre joueur et on est très heureux qu’il soit là au PSG. Malheureusement pour Zinedine, Kylian notre joueur (rire). Mais moi aussi je suis amoureux de beaucoup de joueurs du Real Madrid », a lancé avec un grand sourire l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, histoire de ne pas donner trop d’importance à la déclaration de Zinedine Zidane concernant Kylian Mbappé. Affaire classée.