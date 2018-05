PSG : Domenech est d'une méchanceté absolue avec Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Avec l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot peut s'attendre à souffrir, selon Raymond Domenech.

Jeudi, lors de l'annonce de la liste des 23 français de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018, Adrien Rabiot a pris un grand coup sur la tête. Bien installé dans l'entrejeu du club de la capitale depuis plusieurs saisons, le joueur de 23 ans était persuadé d'aller en Russie aux côtés de Kanté, Pogba, Matuidi et Tolisso. Mais DD lui a finalement préféré Steven Nzonzi, l'expérimenté milieu défensif du FC Séville. Un choc pour Rabiot jugé comme logique par les spécialistes. D'après Raymond Domenech, le Parisien n'est d'ailleurs pas au bout de ses peines, car la venue de Thomas Tuchel va lui faire du tort la saison prochaine.

« Après France-Bulgarie j’ai dit : "lui il est mort". Il sort du match en disant "j’ai froid" et "j’ai eu peur de me blesser"… Il est mort, il n’y a même plus de débat ! Je l’avais dit. Il pouvait faire ce qu’il voulait, en cas de concurrence il n’irait pas en Russie. Il aurait fallu qu’il soit exceptionnel et que le PSG aille loin en Champions League pour combler ce déficit ! Ces déclarations, le poste où il ne veut pas jouer… à un moment il faut qu’il comprenne. Le mec il s’imagine quoi ? Qu’on attend que lui ? Il faut réfléchir deux minutes. Quand on prétend être un grand joueur, il faut un peu penser ce qu’on dit. Tuchel, il va bien former Rabiot à être remplaçant ! Il va comprendre ce que c’est ce statut… », a lancé, sur Europe 1, l’ancien sélectionneur des Bleus, qui promet donc l'enfer à Rabiot au cours des prochains mois sous la houlette de l'entraîneur allemand.