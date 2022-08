PSG : Disasi le dernier renfort signé Luis Campos ?

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une grande performance face au Paris Saint-Germain (1-1) dimanche, notamment dans son marquage individuel sur Neymar, Axel Disasi a définitivement convaincu l’entraîneur parisien Christophe Galtier. Le club de la capitale s’active pour conclure le transfert du défenseur central de l’AS Monaco.

Il y a encore quelques semaines, Axel Disasi était loin d’être la priorité du Paris Saint-Germain. Le nom du Monégasque était associé au club de la capitale que l’on annonçait davantage intéressé par d’autres profils. Le champion de France avait fait de Milan Skriniar sa piste principale avant le refus définitif de l’Inter Milan. Puis la direction francilienne s’est heurtée à un prix gigantesque pour Wesley Fofana, sur le point de quitter Leicester City pour Chelsea contre 82,5 millions d’euros, et au rejet du RB Leipzig concernant Mohamed Simakan.

Le PSG fonce sur Disasi

Sous la pression de son entraîneur Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain a donc jeté son dévolu sur Axel Disasi. Le journaliste Saber Desfarges affirme que les discussions avec l’AS Monaco se sont intensifiées dimanche. Une offre parisienne pourrait être transmise dans les prochaines heures, après l’excellente copie rendue par l’ancien Rémois au Parc des Princes. Le défenseur central, notamment chargé de suivre les déplacements de Neymar, a parfaitement accompli sa mission sous les yeux d’un Christophe Galtier définitivement séduit.

« Axel Disasi monstrueux ce soir ? Oui ! En première période, on l’a un peu trop laissé dans sa zone de confort mais il a été très bon, a commenté le technicien sur Prime Video. C’est un très bon défenseur central, à la fois puissant, bon dans les airs, assez vif. Il a bien bloqué ce qu’il avait à bloquer ! » De son côté, le principal intéressé n’a pas été très bavard sur son possible transfert.

✊ Solide derrière, Axel Disasi s'est fait remarquer ce soir 💪! #PSGASM (1-1) pic.twitter.com/ONQkmmfT0n — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 28, 2022

« Il y a eu des rumeurs. On est dans une période de mercato, donc il y a forcément des rumeurs. Mais ce soir, j'étais concentré à fond avec Monaco. On verra ce qu'il se passe par la suite, mais je suis bien à Monaco en tout cas », a-t-il confié au diffuseur, avant de confirmer en zone mixte. « Je sais qu'on s'occupe de moi sur ce point-là. Je ne me prends pas la tête, je me concentre sur mon football. Aujourd'hui je suis à l'AS Monaco et je vis le moment présent », a répondu Axel Disasi, dont le départ obligerait l’ASM à le remplacer très rapidement.