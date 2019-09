PSG : Dieu Mbappé revient parmi les siens, il est à genoux

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce samedi, en déplacement à Bordeaux où cela n'a jamais été facile pour lui, le Paris Saint-Germain tentera de faire oublier la très mauvaise impression laissée mercredi face à Reims. Mais sans trouver de fausses excuses à Thomas Tuchel et au PSG, le club de la capitale aura un effectif largement plus musclé pour cette rencontre de la 8e journée de Ligue 1. Cela se concrétise notamment par le retour de Kylian Mbappé, qui était forfait depuis un mois. Evoquant ce come-back du Champion du monde du Paris Saint-Germain, Eric Rabesandratana estime que cela change tout, même si l'ancien joueur du Paris SG demande de la prudence compte tenu de la récente blessure de Mbappé.

Sur France Bleu Ile de France, Eric Rabensandratana a quand même confié son bonheur XXL de voir revenir l'attaquant tricolore. « On est très heureux de revoir Kylian Mbappé. On se pose la question de savoir combien de temps il pourra jouer contre Bordeaux. Pas tout le match car il faut le préserver, le protéger. Mais je suis pour le faire jouer d’entrée. C’est mieux par rapport à la nature de la blessure qu’il a connue. Quand on commence, on a plus de temps pour rentrer musculairement dans le match. Si j'ai hâte de le voir avec Neymar ? Oui, car on connait la complicité entre les deux hommes en dehors du terrain. On la connait aussi sur le terrain... mais moins. Neymar et Mbappé sont très forts, on a envie qu’ils portent ce PSG. Mais on ne les a pas encore vus à 200%. On espère que c’est la bonne saison pour cela et qu’elle commence aujourd’hui. Contre Bordeaux, on va avoir une équipe proche de celle qui a battu le Real Madrid. Et heureusement », a reconnu l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain.