PSG : Diarra c'est Lass des as annonce Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Seule recrue du mercato hivernal du Paris Saint-Germain, Lassana Diarra impressionne déjà ses coéquipiers. À commencer par Thiago Silva, son capitaine.

Après avoir très peu joué sous le maillot d'Al-Jazira, où il a finalement cassé son contrat le 24 décembre 2017, Lassana Diarra s'est engagé pour un an et demi avec le club de la capitale française à la fin du mois de janvier. Depuis son arrivée, le milieu de terrain de 32 ans a déjà joué deux bouts de match, face à Rennes en Coupe de la Ligue mardi (3-2) et contre Lille samedi (3-0). Auteur d'une trentaine de minutes de jeu convaincante, l'ancien joueur de l'OM fait donc déjà son trou à Paris. Ce qui n'étonne pas Thiago Silva, qui prédit un bel avenir à Lass du côté du PSG.

« C’est un joueur incroyable. Il donne beaucoup de possibilités au milieu de terrain. On avait bien sûr Thiago Motta à ce poste et, cette année, on a trouvé Giovani Lo Celso, mais Lass, c’est un joueur de 32 ans qui a fait beaucoup de choses dans le foot, mais qui n’a pas fini sa carrière et peut rester longtemps avec nous. Comme tous les autres, il peut jouer à Madrid. Il a l’expérience, il connaît bien ce terrain de Santiago Bernabeu », a confié, dans les colonnes du Parisien, Thiago Silva, qui estime donc que Diarra a des chances d'être titulaire sur la pelouse du Real, club au sein duquel il a évolué entre 2009 et 2012, le 14 février en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. À condition de convaincre Unai Emery lors des deux prochains matchs face à Sochaux en Coupe de France et Toulouse en Ligue 1...