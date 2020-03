PSG : Diallo, ce Parisien moins bling-bling que Leonardo chouchoute

Dans : PSG.

C’est presque passé inaperçu tant le PSG a réussi son mercato 2019, mais le joueur le plus cher acheté l’été dernier a disparu de la circulation ces derniers mois.

Avant l’interruption des matchs, Abdou Diallo ne jouait en effet quasiment plus avec le Paris SG. La faute à deux blessures consécutives, dont une qui a fait parler, puisque le défenseur central a eu un souci à la cuisse sans avoir joué contre Bordeaux le 23 février, mais simplement lors de la séance d’après-match prévue pour les joueurs non utilisés. De quoi créer quelques dissensions, notamment entre l’ancien de Dortmund et le staff médical. Mais le défenseur central acheté pour 32 ME à Dortmund n’a pas lâché dans cette période plus difficile, et a même remis les bouchées doubles à l’entrainement à son retour, sans toutefois parvenir à regagner sa place. En tout cas, il peut compter sur le soutien de Leonardo, comme l’explique L’Equipe.

Le dirigeant brésilien a quelque peu pris Diallo sous son aile, et estime qu’il peut, à l’image de Marquinhos, être une belle image représentative d’un vestiaire parisien moins « bling-bling » et plus tourné vers le collectif. Des encouragements venus d’en haut qui ont en tout cas touché l’international espoir français. Ce dernier, malgré son faible temps de jeu dernièrement, s’est vu garantir que le PSG comptait sur lui pour les mois et les années à venir, notamment avec le renouvellement prévu en défense centrale en fin de saison, et le départ désormais quasiment certain de Thiago Silva.