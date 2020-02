PSG : C'est un gag ? Abdou Diallo se blesse sans jouer

Dans : PSG.

Abdou Diallo n'a pas joué contre Montpellier ce samedi. Cela ne l'a pas empêché de se blesser, et il ne s'agit pas d'une simple alerte.

Si affaibli la saison dernière par les blessures, le PSG redoute plus l’infirmerie que le Borussia Dortmund. Et cela tombe mal, les mauvaises nouvelles s’enchaînent à deux semaines du choc de Ligue des Champions. La liste des joueurs indisponibles ne cesse d’augmenter, puisqu’après Marquinhos, Dagba, Thiago Silva ou Juan Bernat, c’est Neymar qui a été annoncé touché ce lundi, au lendemain de sa fête d’anniversaire et au surlendemain du match contre Montpellier. Forcément, le pépin physique du Brésilien, touché aux côtes, fait la une des journaux. Mais Thomas Tuchel peut déjà compter sur un forfait certain pour le match contre Dortmund, et il s’agit de l’ancien de la Maison Jaune Abdou Diallo.

Ce dernier s’est en effet blessé sans jouer contre Montpellier. C’est Le Parisien qui annonce que le défenseur central, également capable d’évoluer sur le côté gauche, s’est blessé à la cuisse droite lors du décrassage. Cette petite séance d’après-match permet aux joueurs non ou peu utilisés de se dégourdir les jambes et correspond à un échauffement un peu plus poussé. Suffisant pour provoquer une lésion à la cuisse pour l’international espoirs français, qui a vu son absence être annoncée pour trois semaines. Un coup dur pour Abdou Diallo, déjà blessé en début de saison et qui représentait une solution intéressante pour Thomas Tuchel en cas de problème défensif au PSG.