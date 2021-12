PSG : Di Maria, une folle surprise en Espagne au mercato ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Angel Di Maria pourrait animer le prochain mercato du club de la capitale.

Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Mauricio Pochettino depuis la signature de Lionel Messi au PSG, Angel Di Maria ne déçoit pourtant jamais lorsqu’il est aligné par son compatriote argentin. Néanmoins, les statuts sont difficiles à bouleverser au Paris SG, où il est compliqué pour Mauricio Pochettino de reléguer Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi sur le banc. Une situation qui pourrait bien finir par lasser Angel Di Maria, lequel ne manquera pas de courtisans sur le marché des transferts cet été. Et selon les informations d’El Gol Digital, le FC Séville a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour le meilleur passeur de l’histoire du Paris Saint-Germain. En effet, le club andalou s’est renseigné auprès de l’entourage d’Angel Di Maria par l’intermédiaire de son célèbre directeur sportif Monchi.

Le FC Séville à fond sur Di Maria

Il se murmure en Espagne que le FC Séville rêverait même de s’attacher les services d’Angel Di Maria dès le mois de janvier afin de compenser l’absence d’Erik Lamela, gravement blessé et qui ne reviendra qu’en avril. A cet instant, il n’est en revanche pas question pour le Paris Saint-Germain de se séparer d’Angel Di Maria en cours de saison. Et pour cause, Leonardo a fait savoir au FC Séville qu’avec la blessure de Neymar, lequel ne reviendra qu’après les fêtes, Angel Di Maria allait de nouveau bénéficier d’un temps de jeu important au PSG. Il n’y a donc pas beaucoup de chances que l’Argentin file au mercato hivernal. En revanche, la question de son départ à la fin de la saison se posera forcément dans la mesure où son contrat, qui expire en juin 2022, n’a toujours pas été prolongé.