PSG : Di Maria prolonge pour marquer l’histoire !

Dans les petits papiers depuis plusieurs semaines maintenant, la prolongation de contrat d’Angel Di Maria a été officialisée ce vendredi au sein du Paris Saint-Germain.

Désireux de prolonger son bail dans le club de la capitale française, histoire de boucler sa carrière européenne du côté de Paris, Angel Di Maria a finalement eu droit à un petit cadeau, alors qu'il arrivait en fin de contrat en juin prochain. Puisqu’avant le match du PSG contre Nantes en Ligue 1 dimanche, l'international argentin a prolongé son contrat jusqu’en 2022, avec une autre année en option. Un véritable bonheur pour l’attaquant de 33 ans.

« Tout d'abord, je suis très heureux ! Je suis très content de pouvoir prolonger cette aventure au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours dit que j'étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi. Mes filles adorent Paris, leur école, leurs amis. Mon souhait était donc de continuer ici parce que je me sens très bien dans ce club, cette ville. Si j'ai renouvelé mon contrat, c'est aussi parce que le club est content de moi, et également car l’entraîneur est heureux. J’espère avoir la chance de pouvoir rester dans l'histoire du club », a d’abord lancé Di Maria dans un communiqué.

Un rêve éveillé avec Neymar et Mbappé

Depuis son arrivée en 2015 en provenance de Manchester United, El Fideo a eu la chance d’évoluer avec de grands joueurs au PSG. De quoi le rendre fier : « En six ans, j'ai vu des joueurs qui ont marqué l'histoire ici, comme Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani… Maintenant, je joue avec Neymar, avec Kylian Mbappé, des joueurs qui font l'histoire de ce club et qui veulent continuer à le faire, et c'est quelque chose de très important pour moi. Tout le monde n'a pas la chance de jouer avec les meilleurs. Depuis que je suis ici, je l'ai, et j'essaie de toujours en profiter ». Pour terminer son aventure à Paris en beauté, Di Maria va maintenant viser la Ligue des Champions… et le titre honorifique de meilleur passeur de l’histoire du PSG.

Di Maria veut devenir le meilleur passeur de l'histoire du PSG

Avec 99 offrandes au compteur, le milieu offensif est proche du but. « J'ai été un peu anxieux lors des derniers matchs pour essayer d'atteindre les 100 passes décisives ! C'est quelque chose de très important pour moi. Ensuite, j’espère atteindre puis dépasser les 103 offrandes de Safet Susic, qui détient le record du club. Ce serait quelque chose d'important parce que cela resterait dans l'histoire de ce club, ce serait marqué pour toujours, jusqu'à ce qu'un autre joueur ait la possibilité de me dépasser pour entrer à son tour dans l'histoire. J'espère que cette prolongation me permettra d’atteindre ces caps symboliques », a conclu un Di Maria plein d’ambitions. Et ce dès la fin de cette saison, où le PSG va lutter pour remporter la C1 et la L1.