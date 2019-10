PSG : Di Maria pas assez sexy pour être une star du foot

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'absence de Neymar, Mbappé et Cavani, blessés, Angel Di Maria a tenu la baraque au Paris Saint-Germain. Pourtant cela ne suffit pas pour en faire une star du club de la capitale.

Thomas Tuchel et le Paris SG le savent, Angel Di Maria est capable à lui seul de faire basculer n’importe quel match, et cela même si l’attaquant argentin n’a aucun état d’âme et se comporte de manière discrète et exemplaire sur et en-dehors des terrains. Avec un but ou une passe décisive toutes les 94 minutes depuis qu’il a signé au PSG au mercato 2015, El Fideo aligne les belles saisons et il a entamé pied au plancher celle qui est en cours avec déjà 7 buts et 6 passes décisives. Pourtant, contrairement à Neymar ou Kylian Mbappé, Angel Di Maria ne semble pas être considéré comme une star du Paris Saint-Germain.

Et pour l’un de ses amis à Paris, cela est essentiellement dû à un souci d’image. « Avec Keylor Navas et Neymar, il est l’un des rares vainqueurs de la Ligue des champions. En plus de son statut, il ne fait pas d’histoires et donne énormément de passes. Donc il est très apprécié. Malheureusement, Angel n’est pas un produit marketing, ni très beau ni glamour. Il vend peu de maillots, donc n’est pas reconnu à sa juste valeur », constate, dans le JDD, Carlos Muguruza. Malgré ce déficit d'image, Angel Di Maria ne changera pas, c'est ainsi qu'il voit sa carrière de footballeur.