PSG : Di Maria met un énorme stop aux rumeurs !

Actuellement en vacances, Angel Di Maria est un joueur dont le nom est régulièrement cité au mercato.

Et pour cause, l’international argentin figurerait notamment sur la short-list de Naples en vue de la saison prochaine. Partira, partira pas ? L’avenir de l’ancien milieu du Real Madrid, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2019, est incertain. Mais sur son compte Instagram ce dimanche, le joueur a mis les pendules à l’heure.

Réagissant à une rumeur qui évoquait le départ imminent d’Angel Di Maria, le principal intéressé a répondu : « Arrêtez de mentir » ! Un message clair et sans équivoque, qui prouve que le départ du joueur est encore bien loin d’être ficelé. C’est tout du moins la version officielle du joueur, remplaçant la saison dernière suite aux arrivées de Kylian Mbappé et Neymar. A l'évidence, l'ex-joueur de Manchester United aura une discussion décisive avec Thomas Tuchel à son retour de vacances. Et c'est à ce moment-là qu'on en saura plus sur l'avenir d'un joueur apprécié en interne du côté du PSG.