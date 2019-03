PSG : Di Maria l’avoue, Paris prive Mbappé du Ballon d’Or

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Deux semaines plus tard, le Paris Saint-Germain se demande encore comment ce huitième de finale de la Ligue des Champions a pu lui échapper.

Les Parisiens avaient mis toutes les chances de leur côté en allant s’imposer à Old Trafford (0-2) à l’aller. Avant de tout gâcher au Parc des Princes contre une équipe bis de Manchester United (1-3). Un revirement incompréhensible, y compris pour les coéquipiers d’Angel Di Maria qui ont vu les mauvais souvenirs du Camp Nou remonter à la surface.

« On a été spectaculaires à l'aller comme contre Barcelone il y a deux ans, a comparé l’ailier argentin dans un entretien accordé à TyC Sports. Et puis au retour, on a été une autre équipe. C'est inexplicable. Il faut apprendre de nos erreurs, même si on pensait l'avoir déjà fait. » Résultat, le club de la capitale a encore perdu une saison dans son projet. Tout comme certaines individualités.

Di Maria déçu pour le Français

On pense notamment à Kylian Mbappé qui fait partie des tout meilleurs, et qui aurait pu prétendre à une belle récompense sans ce naufrage collectif. « Mbappé est pratiquement au niveau de Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar, a estimé Di Maria. Si nous avions continué dans les phases finales de la Ligue des Champions, il se serait battu pour le Ballon d'Or, c’est certain. » Avec un parcours stoppé aussi tôt, et compte tenu des exploits de leurs concurrents, les deux stars parisiennes peuvent oublier le trophée de France Football pour l'année 2019.