PSG : Di Maria et Icardi trop faibles, Neymar attend Mbappé

Dans : PSG.

Orphelin de son compère Kylian Mbappé contre Lyon vendredi, Neymar a toutefois réalisé un très bon match en finale de la Coupe de la Ligue.

Juste derrière Marco Verratti, l’international brésilien a été le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Ses ouvertures en profondeur ont souvent été précises, mais les méformes inquiétantes de Mauro Icardi et d’Angel Di Maria n’ont pas permis à Neymar d’être décisif. Assurément, le n°10 du Paris SG a une connexion privilégiée avec Kylian Mbappé, actuellement blessé à la cheville et hautement incertain pour le choc de Ligue des Champions face à l’Atalanta. Plus motivé que jamais, Neymar espère toutefois que son compère français sera de retour comme l’a confié la journaliste Isabela Pagliari.

« Après Marco Verratti, Neymar était le meilleur joueur dans cette finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon. Il a fait des belles passes mais ses coéquipiers Angel Di Maria et Mauro Icardi n’étaient pas à la hauteur. Je pense que ses relations avec Kylian Mbappé lui ont manqué. Neymar n’a toutefois pas été dans les contacts et duels, il s’est préservé, car il pense à la Ligue des Champions. Mais il n’a plus les traumatismes des dernières saisons d’être blessé au moment crucial pour le Paris Saint-Germain. C’est la première fois qu’il va jouer un quart de finale de Ligue des Champions avec le PSG c’est donc très important pour lui. Il est prêt pour jouer face à l’Atalanta. Il est chaud, très motivé, il s’est mis à fond pour aller jusqu’au bout et aider le PSG à remporter cette Ligue des Champions » a indiqué la journaliste d’Europe 1, pour qui Neymar est plus en forme que jamais. A ses coéquipiers d’être à la hauteur…