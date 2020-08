PSG : Neymar isolé, le constat effrayant à Paris

Dans : PSG.

Buteur contre Saint-Etienne il y a une semaine, Neymar a de nouveau été le meilleur joueur du PSG contre l’OL en finale de la Coupe de France vendredi.

Orphelin de son compère Kylian Mbappé, l’international brésilien s’est montré extrêmement impliqué, et n’a d’ailleurs pas été loin d’ouvrir le score à cinq minutes de la fin du temps réglementaire sur une belle tête sortie par Anthony Lopes. Malgré une condition physique qui laisse encore planer un léger doute sur sa capacité à briller face à l’Atalanta Bergame le 12 août, Neymar répond présent. Mais ce qui est véritablement inquiétant selon Dominique Sévérac, c’est que l’ancien meneur de jeu de Barcelone est le seul joueur offensif du PSG à faire bonne figure. Inquiétant avant le choc de Ligue des Champions à Lisbonne…

« Dans le désert du jeu parisien d’une semaine à l’autre, d’une finale de la Coupe de France à une finale de la Coupe de la Ligue, Paris peut se réjouir d’une constante : Neymar est là. Il ne réussit pas, avance selon une condition physique incertaine mais il a pesé sur les deux rencontres. Paris n’a marqué qu’un but en 210 minutes et il en est l’auteur. Contre Lyon ce vendredi au Stade de France, il a montré qu’il pouvait s’impliquer encore plus en l’absence de son meilleur complice, Kylian Mbappé, victime d’une entorse à la cheville. Toutes les actions dangereuses sont passées par lui, peu aidé par le manque d’activité de Mauro Icardi et l’absence de jambes d’Angel Di Maria. Il est déterminé à enflammer le mois d’août, sportivement, après l’avoir animé en coulisses en 2019. C’est le Neymar que l’on aime, celui qui réunit des qualités de génie singulier, capable de faire basculer seul des matchs. Cela tombe bien : pour l’instant, Paris n’a plus que lui mais Paris a surtout lui » a estimé le journaliste du Parisien, qui espère notamment que Mauro Icardi se réveillera et que Kylian Mbappé sera de retour contre l’Atalanta Bergame. Car seul face à une telle équipe, Neymar ne suffira peut-être pas à qualifier le PSG.