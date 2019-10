PSG : Deux nouveaux blessés contre Bruges, mais c'est quoi ce délire ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A peine Thomas Tuchel récupère-t-il un joueur, qu’il en perd deux. A chaque match, le PSG voit ses joueurs tomber comme des mouches pour des pépins physiques. Encore une fois amoindri dans tous les secteurs de jeu, le Paris Saint-Germain a perdu deux éléments sur le terrain de Bruges ce mardi soir.

Il s’agit d’Ander Herrera, sorti en se tenant au niveau des adducteurs, et de Thomas Meunier, victime vraisemblablement d’un problème sérieux à la cuisse. Autant dire que les deux joueurs ont de grandes chances de rejoindre l’infirmerie et ne devraient pas être disponibles pour le Classique face à l’OM de ce dimanche. Une incroyable succession qui pose tout de même question en ce qui concerne les Parisiens et leur traitement par le staff médical et/ou physique du club de la capitale. Car certes, comme tout club de haut niveau, les matchs s’enchainent, mais les rencontres de Ligue 1 n’ont tout de même pas l’intensité des rencontres de Premier League par exemple. Et à ce rythme, le PSG est bien parti pour atteindre dans quelques matchs la barre des 20 joueurs blessés, dont certains plusieurs fois, en trois mois.