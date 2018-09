PSG : Deux joueurs et deux énormes bugs que le PSG doit corriger !

Dans : PSG, Ligue 1.

Les semaines passent au Paris Saint-Germain et les contrats d'Alphonse Areola et Adrien Rabiot ne sont toujours pas prolongés. Même si le premier n'a pas caché qu'il souhaitait continuer au PSG, ses performances avec l'équipe de France lui donnent un sacré avantage dans les négociations. Concernant le milieu de terrain, on est là clairement dans le flou le plus total, et cela commence à sentir très mauvais pour le Paris SG qui risque de voir Adrien Rabiot partir pour zéro euro l'été prochain, ce qui serait évidemment un accident industriel pour Nasser Al-Khelaifi.

Sur France Bleu Paris, Eric Rabésandratana, ancien joueur du Paris Saint-Germain et désormais consultant, estime que ces deux joueurs symbolisent la gestion très chaotique du club de la capitale. « Ce n’est pas normal qu’Alphonse Areola et Adrien Rabiot, deux jeunes du centre de formation, se retrouvent dans cette situation. Ça laisse beaucoup de possibilités aux joueurs, tant mieux pour eux, mais pour le club c’est dramatique. Normalement, pour Areola la prolongation de contrat devrait arriver, mais il n’a pas encore signé et plus le temps passe, plus ça joue pour les autres clubs qui vont vouloir le recruter. Pour Rabiot c’est pareil même s’il a reçu plusieurs propositions qu’il n’a pas acceptées. Je pense qu’Areola a vraiment envie de rester au club et c’est important. Areola a compris qu’avec Buffon à côté il allait progresser. Rabiot joue un peu le bras de fer et c’est plutôt logique dans sa situation parce que le club a permis ça. Rabiot désire trois ans de contrat donc il ne veut pas être bloqué trop longtemps, mais il veut aussi une bonne situation financière. Rabiot est plutôt l’homme fort dans la négociation. Le PSG envoie un message négatif dans son envie de grandir et de devenir un grand d’Europe », explique Eric Rabesandratana. Difficile de lui donner tort.