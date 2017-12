PSG : Descamps annonce son départ du PSG pour Tours

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Ligue 2.

Troisième gardien de but du Paris Saint-Germain derrière Alphonse Aréola et Kevin Trapp, Rémy Descamps ne finira pas la saison avec le club de la capitale. En effet, ce mardi soir, via son compte Instagram, le portier de 21 ans a implicitement conformé son prêt au Tours FC, en affichant une carte GPS montrant Tours en point d'arrivé avec comme message: « Demain sera une nouvelle étape ».

Faute de temps de jeu au PSG, Rémy Descamps devrait en avoir avec le TFC qui malheureusement est déjà presque condamné à la descente en national, Tours étant dernier de Ligue 2 avec seulement 5 points après 19 journées. Durant cette première moitié de championnat, le club a utilisé trois gardiens de but, Axel Kacou, Jules Goda et Grégoire Coudert.