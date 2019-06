PSG : De Ligt à Paris, Leonardo fait saliver Raiola !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Priorité défensive du Paris Saint-Germain cet été au mercato, Matthijs De Ligt est encore loin d’avoir posé ses valises dans la capitale française.

Et pour cause, l’international néerlandais hésite toujours entre le champion de France en titre et le FC Barcelone puisque sa famille lui déconseille de signer en L1 tandis que son agent Mino Raiola fait son maximum afin de le convaincre de dire oui à Paris. Très proche de la direction parisienne, le puissant agent s’est entretenu avec Leonardo à ce sujet. Et à en croie les informations du Mundo Deportivo, les deux hommes ont conclu un drôle d’accord.

En effet, Leonardo aurait promis à Mino Raiola de recruter Gianluigi Donnarumma, gardien italien représenté par l’agent italo-néerlandais, à condition que celui-ci parvienne à convaincre Matthijs De Ligt de signer au Paris Saint-Germain. Un deal gagnant-gagnant qui peut également s’apparenter à du chantage de la part de Leonardo, qui ne recule visiblement devant rien pour s’offrir le capitaine de l’Ajax Amsterdam, considéré par la majorité des observateurs comme le futur meilleur défenseur central du monde. Reste à savoir si cette proposition motivera Mino Raiola, qui a évidemment tout à gagner en plaçant De Ligt et Donnarumma à Paris. Car qui dit transfert dit forcément grosse commission pour l’agent de 51 ans.