PSG : De Jong au Barça et pas à Paris, Nabil Djellit applaudit

Dans : PSG, Mercato.

Annoncé depuis des semaines comme la future grande recrue d’avenir du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, Frenkie de Jong s’est engagé ce mercredi pour le FC Barcelone.

Un coup de théâtre qui fait tout de même très mal au club français, qui pensait bien tenir la corde avec des discussions très poussées. Mais finalement, le club catalan a fait un dernier effort financier, faisant grimper son offre jusqu’à 86 ME bonus inclus, et l’Ajax Amsterdam tout comme Frenkie de Jong ont signé sans se faire prier. Le joueur a rapidement reconnu que l’offre parisienne était probablement la plus intéressante, mais qu’il ne pouvait pas dire non à un tel transfert au sein du champion d’Espagne. Une issue qu’Antero Henrique avait forcément vu venir à l’avance estime Nabil Djellit.

« De Jong a fait un choix sportif. Il aurait pu gagner autant d'argent au PSG ou à City. A valeur égale au niveau contrat, le Barca ou Real c'est au dessus de tous les autres clubs... Le choix c'était Barça, ils se sont servis de l'offre du PSG pour faire monter les enchères. Stratégie de négo classique... Bien joué. Antero devait s'en douter », a assuré le journaliste de France Football, persuadé que c’était le scénario rêvé pour De Jong et ses représentants. Et ce n’est pas l’Ajax Amsterdam qui s’en plaindra, le montant final du transfert ayant forcément été impacté par cette lutte de haut vol.