PSG : Danilo n'aime pas jouer en défense, il ira sur le banc

Dans : PSG.

Recruté cet été par Leonardo afin de jouer au milieu de terrain, Danilo Pereira est utilisé en défense centrale par Thomas Tuchel.

A la surprise générale, l’entraîneur allemand fait le choix, depuis quatre matchs, de positionner le Portugais en défense et Marquinhos au milieu de terrain. Une inversion de poste qui commence très sérieusement à agacer en interne. Si le capitaine brésilien tente de contenir sa colère, Danilo Pereira a lâché quelques indices au sujet de son agacement après la défaite à Leipzig. « Défenseur, ce n'est pas ma position. Je suis milieu de terrain, l'entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m'applique à faire ce que le coach demande » a notamment commenté Danilo Pereira.

Son sélectionneur Fernando Santos a d’ores et déjà fait savoir que l’ex-capitaine du FC Porto sera bien utilisé au poste de milieu défensif avec le Portugal. A Paris en revanche, la situation n’est pas prête de changer et s’il n’accepte pas sa reconversion, Danilo Pereira pourrait rapidement faire un tour sur le banc au profit de Thilo Kehrer selon L’Equipe. « Cette sortie ne va pas modifier la position de Tuchel. Le repositionnement de Danilo répondait davantage pour l'Allemand à une volonté première d'installer Marquinhos au milieu qu'à la conviction d'un avenir brillant de Danilo en charnière. Le retour de blessure de Thilo Kehrer devrait changer la donne actuelle. L'international allemand, s'il parvient à retrouver des sensations physiques dans la durée, sera placé aux côtés de Presnel Kimpembe. Danilo serait perçu comme une alternative en 6 et en axial » juge le quotidien national, pour qui le Portugais risque rapidement de faire un tour sur le banc. A moins que Thomas Tuchel n’y soit éjecté, ce qui pourrait relancer le début de carrière de Danilo à Paris.