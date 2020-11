Dans : PSG.

Nouveau rebond dans le dossier épineux du placement de Danilo Pereira et Marquinhos, avec une déclaration du Portugais qui risque de faire du bruit au PSG.

Thomas Tuchel a le mérite d’assumer ses positions. Pour l’entraineur du Paris SG, Danilo Pereira, qui a fait quasiment toute sa carrière au poste de milieu défensif, a été recruté comme défenseur central par le champion de France, et est aligné à ce poste sur la durée. Et dans le même temps, un Marquinhos qui a lui par contre fait quasiment toutes ses classes en charnière centrale, est placé en sentinelle par le technicien allemand. De quoi faire réagir, y compris les intéressés. Car au premier faux pas, avec cette défaite à Leipzig qui met le PSG en difficulté dans sa poule, le missile est directement tombé. Interrogé par Téléfoot, Danilo Pereira a expliqué qu’il jouait où son entraineur le lui demandait, mais qu’il n’était pas à sa place.

« Défenseur ce n’est pas ma position, moi, je suis milieu de terrain. L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à faire ce que le coach me demande », a balancé l’international portugais, qui évoluera contre la France en Ligue des Nations dans quelques jours, et ce sera au poste de milieu de terrain. Un coup de semonce qui risque de faire du bruit, surtout que, après des matchs où le PSG a beaucoup dominé dernièrement, Paris a été mis en danger par Leipzig, et il était impossible de ne pas remarquer que Danilo Pereira n’avait pas tous les réflexes d’un défenseur central sur cette rencontre.