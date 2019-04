PSG : Daniel Riolo voit un PSG champion bidon d'une L1 en carton

Dans : PSG, Ligue 1.

Le nul concédé dimanche soir par le Paris Saint-Germain face à Strasbourg a privé provisoirement le club de la capitale d'un nouveau titre de champion même s'il ne fait aucun doute que ce n'est que partie remise. Pour Daniel Riolo, cette fin de saison tourne au grotesque pour le PSG, et le journaliste de RMC avoue ne plus réellement s'intéresser aux performances du Paris SG et aux choix de Thomas Tuchel. Car pour lui, même le titre de champion de France n'a plus aucune valeur sérieuse.

« La responsabilité du PSG et de Tuchel, elle s’est arrêtée le 3 mars après le match contre Manchester United. Tuchel je ne regarde même plus son travail, maintenant il y a juste la finale de la Coupe de France et basta. S’il a une seule responsabilité Tuchel, c’est d’avoir mal préparé son équipe pour ce match du 3 mars. Franchement le PSG ne m’intéresse plus en dehors de la finale de la Coupe de France. Malheureusement, le titre de champion de France est banalisé. C’est la vie que le PSG s’est choisie, et cela aurait été moins banal si cette semaine le Paris Saint-Germain avait joué la Ligue des champions. Cela n’exonère pas les autres équipes de leurs faiblesses, mais je banalise le titre (...) Depuis quand, sur ces huit dernières années, le PSG n’a pas aligné une équipe aussi faible ? Le PSG est banal depuis plusieurs semaines. Avec des équipes bricolées, sans joueurs offensifs, Paris certes domine les matchs mais ne m’enchante guère », a lancé un Daniel Riolo dépité tout autant qu'agacé par tout ce qu'il a vu ce week-end en Ligue 1.