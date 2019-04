PSG : Daniel Riolo scotché par les épaules de Kylian Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré quelques petites critiques, Kylian Mbappé confirme match après match qu'il a l'étoffe d'un top player au sein du Paris Saint-Germain.

Sans Neymar ni Edinson Cavani, Kylian Mbappé est devenu une véritable machine à buts. Puisque lors de ses dix derniers matchs, l'international français a marqué onze fois lors de neuf rencontres différentes. À part son mutisme contre Manchester United en Ligue des Champions, le champion du monde a toujours brillé. À l'image de mercredi, où il a marqué un penalty et délivré une passe décisive pour Verratti lors de la demi-finale de Coupe de France du PSG contre Nantes (3-0). Une nouvelle performance de haut niveau montrant que Mbappé est déjà en train de réaliser une carrière exceptionnelle. Ce que Daniel Riolo ne contredit pas.

« Forcément, quand tu veux tout faire, souvent tu en fais trop. Malgré ce qu’on voyait en termes de résultat et d’efficacité, dans le jeu, je ne trouvais pas qu’il était parfaitement intégré dans le jeu de l’équipe. À sa décharge, c’est très dur de supporter tout ce qu’il supporte, même en étant bien entouré. Qu’à son âge tous les jours on passe du matin au soir à dire que tu peux être sur le toit du monde. On peut à peine lui en vouloir, c’est monstrueux à supporter ! », lance, sur RMC, le journaliste, qui estime donc que le prodige de 20 ans devra épurer son jeu pour être encore plus efficace afin de viser le Ballon d'Or.