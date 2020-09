PSG : Jorginho ne viendra pas, son agent recale Paris

Dans : PSG.

Le PSG vise Jorginho dans les derniers jours du mercato. Une piste qui n’aboutira pas selon l’agent du joueur de Chelsea. Déclarations.

Plus le temps passe, plus l’inquiétude grandit au PSG. Les Rouge et Bleu n’ont toujours pas recruté de milieu de terrain et n’ont plus que cinq jours pour le faire. Ce ne sont pourtant pas les noms qui manquent. Boubakary Soumaré (Lille), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Tiémoué Bakayoko (Chelsea) mais également Jorginho (Chelsea) sont observés par Leonardo. Le PSG et son directeur sportif vont cependant pouvoir barrer le nom du dernier cité de cette liste de potentielles recrues. Son agent, Joao Santos, a fermé la porte au PSG lors d’un entretien accordé à 90 Minutes.

« Jorginho a encore trois ans de contrat avec Chelsea, celle en cours plus deux autres. J’entends beaucoup parler d’Arsenal et du PSG ces derniers jours, mais la réalité est que jusqu’à présent aucune offre officielle n’est arrivée pour le joueur. Le marché ferme le 5 octobre mais plus le temps passe et plus il devient difficile de faire une opération aussi importante. Pour le moment, donc je peux dire que ce n’est que des rumeurs. Il est heureux à Chelsea, il a bien commencé la saison en étant le vice-capitaine en ce moment », a-t-il affirmé. A s’en référer aux propos de son agent, le milieu de terrain de 28 ans devrait donc continuer son aventure avec les Blues avec qui il est sous contrat jusqu'en 2023. Une déception pour le Paris SG qui devra se rabattre sur quelqu’un d’autre pour renforcer son entrejeu.