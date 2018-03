PSG : Daniel Riolo exige cette vente XXL au mercato !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Très attendu dans les rangs du PSG face au Real Madrid lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Marco Verratti a déçu.

Pas assez influent sur le jeu du PSG en première mi-temps, l’international italien a surtout été exclu après le repos pour un deuxième carton jaune stupide suite à une contestation. Consultant pour RMC Sport, Daniel Riolo estime que le Paris Saint-Germain ne peut plus continuer avec le joueur de 25 ans. Le polémique de l’After Foot exige que le joueur soit vendu lors du prochain mercato.

« C'est sans espoir. Il ralentit le jeu et n'y arrive pas. Il faut le vendre et passer à autre chose. La Juve en fera un homme. Le PSG n'a pas su le faire. Il a fini avec un rouge. C'est inadmissible et insupportable » s’est emporté le journaliste, qui n’a jamais été un grand fan du natif de Pescara. Désormais, le divorce semble consommé. Reste désormais à voir quels seront les choix des dirigeants parisiens lors du prochain mercato…