PSG : Daniel Alves est fini, il faut aussi recruter à droite !

Dans : PSG, Mercato.

Suite au recrutement de Gianluigi Buffon, le Paris Saint-Germain veut poursuivre son mercato en faisant venir plusieurs joueurs de classe mondiale.

Si la priorité des priorités est de s'attacher les services d'un grand milieu défensif pour compenser le départ à la retraite de Thiago Motta, la formation francilienne doit aussi accueillir un latéral gauche pour concurrencer Kurzawa. Mais ce ne sera peut-être pas tout. Outre la potentielle venue d'un nouveau défenseur central, le club de la capitale française pourrait penser à acheter un latéral droit, sachant que Dani Alves est blessé pour plusieurs mois encore et que le titulaire Meunier ne rentrera au PSG qu'au début du mois d'août... Une idée pas si farfelue que cela pour François Manardo.

« Le money-time, c'est à partir de février-mars. C'est à partir de là que la saison commence. Et là, tu dois avoir des joueurs au top. La valeur, tu vas un peu la voir sur la phase de poules, mais l'an dernier, Dani Alves a été très bon en phase de poules de LDC. Mais quand c'est monté d'un cran face au Real, il a accusé son âge ! Donc il y a une forme d'incertitude entre savoir si tu prends des cadors sur les latéraux, parce qu'Alves est blessé, parce que Kurzawa est quand même le cul entre deux chaises. Et tu vas pas savoir avant début 2019 si t'as vraiment des gars costauds », a lancé, sur RMC, le consultant, qui promet donc un mercato à suspense du côté du PSG. Sauf que malgré ses ambitions, Paris ne pourra pas se montrer trop dépensier à cause du fair-play financier de l'UEFA, qui peut bloquer certains dossiers secondaires...