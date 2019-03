PSG : Daniel Alves blessé et saison terminée avec Paris et le Brésil ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec 20 points d'avance sur Lille, et un match en retard, le Paris Saint-Germain n'a plus rien à craindre en Ligue 1, et le suspense de cette fin de saison concerne surtout la Coupe de France. Au menu du PSG, une demi-finale à venir contre Nantes le avril au Parc des Princes, dernière étape avant la finale prévue le 27 avril. Et pour ce match face aux Canaris, le Paris SG devra se passer de Daniel Alves, sorti sur blessure en première période dimanche contre l'OM. La présence du joueur brésilien pour une éventuelle finale de Coupe de France est même sujette à caution si l'on en croit Globo, qui n'est pas loin de penser que Daniel Alves a peut-être terminé sa saison dimanche soir au Parc.

Le média brésilien annonce en effet ce lundi que Daniel Alves a passé des examens sur son genou et les résultats font craindre une absence supérieure à un mois. Dans la foulée, le Brésil a d'ailleurs annoncé que le joueur parisien du PSG, qui avait été rappelé en sélection, était forfait pour les rencontres amicales prévues pendant cette trêve internationale contre le Panama et la République Tchèque. La participation de Daniel Alves à la prochaine édition de la Copa America est même déjà remise en cause.