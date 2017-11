PSG : Dani Alves, son choix pour Paris était aussi extra-sportif

Dans : PSG, Ligue 1.

Avant Neymar, avant Mbappé, le PSG avait frappé fort en faisant venir Daniel Alves. Le défenseur de la Juventus Turin, qui sortait de deux saisons pleines avec le champion d’Italie, semblait pourtant décidé à rejoindre Manchester City, et entretenait de bonnes relations avec Pep Guardiola, le coach des Citizens. Mais au prix d’une volte-face surprenante, le Brésilien a finalement signé pour le Paris Saint-Germain et est déjà un membre incontournable du 11 de départ et un exemple pour sa rage de vaincre et sa précision technique de tous les instants. Dans un entretien au quotidien anglais FourFourTwo, l’ancien barcelonais a donné plus de détails sur les raisons qui l’ont poussé à accepter le challenge parisien.

« C'était une combinaison de plusieurs facteurs. J'ai beaucoup d'amis au PSG, ma compagne avait vécu à Paris et adore la ville, et le club a une grande ambition d'évoluer et de s'agrandir - c'était donc cette combinaison… Il y avait beaucoup de choses à considérer et cela m’a conduit au PSG. Comme je l'ai dit, c'est sûr que j'étais hypnotisé par le fait de travailler de nouveau avec Pep - il est bien conscient de mon immense admiration pour lui. Pour moi, Guardiola représente un tournant dans ma carrière et il aurait été la raison principale si j’étais venu jouer pour Manchester City. Alors j'ai commencé à réfléchir. Finalement, il y a eu cette occasion de rejoindre de très bons amis au PSG, dans une ville incroyable et dans un club qui a beaucoup de potentiel. Je sais que je peux aider à ajouter des choses positives dans ce club qui vont au-delà du football. Malheureusement ou heureusement, il était plus logique pour moi de choisir Paris plutôt que Manchester, mais je ne cache pas mon admiration pour Guardiola et l’éventualité de jouer en Premier League à l'avenir », a expliqué le latéral droit, qui se voit bien jouer jusqu’à 40 ans. Il a en tout cas la forme pour ça jusqu’à présent.