PSG : Cristiano Ronaldo pense à son futur club, et ce n’est pas le PSG

Toujours sur le départ au Real Madrid même s’il est concentré actuellement sur la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment un énorme choix au sujet de ses destinations.

Parmi les clubs qui peuvent payer son transfert et son salaire, on retrouve principalement le PSG et Manchester United. Aller dans un autre club anglais que United semble impensable pour l’ancien Red Devil, tandis que personne en Bundesliga comme en Serie A ne compte s’aligner sur ses incroyables demandes salariales. En attendant d’en savoir plus sur son avenir en club, le club français est donc régulièrement annoncé comme le point de chute possible de CR7.

Mais selon le Daily Star, la priorité du quintuple Ballon d’Or va clairement au club anglais. Il estime qu’il serait reçu en héros à Old Trafford, malgré ses relations difficiles avec José Mourinho, avec qui la collaboration s’est très mal passée au Real Madrid. Néanmoins, MU est capable de lui permettre de boucler la boucle de manière prestigieuse, dans un club où il a toujours été très apprécié, et pour qui il a toujours éprouvé beaucoup de sympathie. Souvent critiqué pour sa frilosité offensive, malgré les recrutements de Zlatan Ibrahimovic ou encore Alexis Sanchez récemment, José Mourinho pourrait bien ne pas rechigner à l’arrivée d’un joueur qui tourne à un match par but depuis près de 10 ans.