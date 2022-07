PSG : Cristiano Ronaldo ou moi, Lionel Messi menace

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cristiano Ronaldo n'est pas parti en tournée estivale avec ses coéquipiers de Manchester United. Son avenir est incertain, et forcément le nom du PSG circule comme toujours.

Le dossier CR7 ne fait que commencer et on peut préparer le pop-corn car il risque bien d’enflammer le mercato jusqu’au 31 août. En ne se présentant pas à la reprise de l’entraînement à Carrington, une absence justifiée pour des « raisons personnelles », Cristiano Ronaldo savait ce qu’il faisait. Et en l’autorisant à ne pas faire la longue tournée qui passera par la Thaïlande et l’Australie, les dirigeants de Manchester United étaient évidemment conscients du bruit que cela allait faire, alors que ce vendredi ils présentaient le nouveau maillot des Red Devils en utilisant l’image de la star portugaise.

Cristiano Ronaldo et Man Utd, c'est fini

C’est une évidence, après seulement une saison à Old Trafford, Cristiano Ronaldo veut changer de club, et l’idée de ce départ semble avoir été assimilé par Erik ten Hag. Maintenant, il faut savoir où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine, et c’est là que es choses deviennent succulentes. Tandis que Chelsea serait sur les rangs, même si on voit mal Manchester United accepter de le transférer à un concurrent en Premier League, le nom du PSG flotte dans ce dossier.

Même si Nasser Al-Khelaifi a décrété que les années « bling-bling » étaient terminés au Paris Saint-Germain, le fait de savoir que les champions de France tournaient autour de Robert Lewandowski démontrent que ce n’est pas tout à fait le cas. Alors, il est évident que le nom du PSG allait revenir au moment où il devient clair que Jorge Mendes cherche une équipe capable d’apporter un dernier gros challenge, et un beau salaire, à Cristiano Ronaldo. D’autant plus que dans le même temps, Luis Campos aurait ouvert la porte à un départ de Neymar, qui pourrait s’installer cet été en Premier League. Associer Lionel Messi, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ferait saliver n’importe quel club, d’autant que contrairement au joueur brésilien, CR7 a une hygiène de vie impeccable et que ses blessures sont rares. Cependant, dans ce dossier, Lionel Messi aura son mot à dire, et son un média anglais, le septuple Ballon d’Or a pris les devants auprès des dirigeants du PSG.

Le média anglophone Free Press Journal affirme que pour ne pas laisser planer le moindre doute sur ses intentions, Lionel Messi aurait fait savoir à Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos que s’il recrutait Cristiano Ronaldo, alors il demanderait immédiatement à partir du Paris Saint-Germain. S’il est très proche de Neymar, et soutien de ce dernier en interne, la star argentine a nullement l’intention de jouer sous le même maillot que celui qui fut longtemps son rival à Madrid et son concurrent principal dans la course au Ballon d’Or. Au moins les choses sont claires, même si pour l'instant les dirigeants parisiens n'ont pas du tout pensé à CR7 pour venir renforcer l'effectif Christophe Galtier.