Cristiano Ronaldo dispensé de tournée, Manchester United évite le clash

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Cristiano Ronaldo ne s'est pas présenté pour la reprise de l'entraînement, cependant les Red Devils ne veulent pas aller au conflit avec CR7.

Vendredi, l’équipe de Manchester United partira vers la Thaïlande où la formation anglaise entamera une tournée estivale qui passera ensuite par l’Australie et la Norvège. Dans l’avion qui s’envolera du Nord de l’Angleterre, pas de Cristiano Ronaldo, lequel a été dispensé de ce long voyage. Déjà absent toute la semaine à Carrington, où ses coéquipiers ont repris le travail sous les ordres d’Erik ten Hag, CR7 a été autorisé à rester au Portugal pour des « raisons familiales », les mêmes raisons qui lui ont déjà permis de ne pas rentrer à Manchester après les vacances. Si le club mancunien refuse de parler du cas Cristiano Ronaldo, les médias anglais ne s’en privent pas. Et pour eux ces motifs sont relativement simples, la star portugaise ne veut plus jouer avec Manchester United et fait le forcing pour pouvoir partir un an seulement après son retour à Old Trafford.

Cristiano Ronald ne voyagera pas avec Man United

My 2nd Premier League Player Of The Month Award, the 6th in my career. I’m as happy to win today as I was in my early days, the hunger for victory and achievements never fades away. Thanks to everyone that made this possible. 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/euYaSsHlBG — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 12, 2022

Pour l’instant, personne ne sait quel club pourrait accueillir Ronaldo la saison prochaine, Jorge Mendes s'activant énormément afin de trouver un point de chute à son client le plus célèbr. Mais Sky Sports annonce que du côté des dirigeants de Manchester on semble se faire à l'idée d'un départ de Cristano Ronaldo, mais qu'aucun cadeau ne se fera fait dans cette opération, le club de Premier League pensant avoir été gentiment roulé par le joueur et son agent depuis quelques semaines. Pour remplacer CR7, Manchester United pense à Wissam Ben Yedder affirme ce vendredi le Sun.