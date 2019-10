PSG : Cristiano Ronaldo lui a conseillé de fuir Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Cet été, le Paris Saint-Germain a pris la décision de prêter Jesé Rodriguez pour la quatrième fois depuis son arrivée en provenance du Real Madrid. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’aventure de l’Espagnol tourne au vinaigre du côté du Sporting Portugal, où il n’a disputé que quatre matchs depuis le début de la saison (1 titularisation). Néanmoins, il devrait bien y terminer la saison, malgré quelques rumeurs indiquant le contraire dans la presse portugaise il y a quelques jours.

Par ailleurs, l’attaquant sous contrat avec le PSG a indiqué que c’est Cristiano Ronaldo qui lui a conseillé de signer au Sporting Portugal à l’intersaison. « William Carvalho surtout m’a dit beaucoup de bien du Sporting. Cristiano aussi, mais Willy aime vraiment le Sporting. Ils l’avaient très bien traité, c’est un grand joueur et une personne formidable. Et Cristiano est le meilleur du monde » a indiqué Jesé Rodriguez, qui a donc suivi les avis de William Carvalho et de Cristiano Ronaldo en rejoignant le Sporting Portugal. Reste maintenant à voir si dans les prochaines semaines, la situation de l’Espagnol s’améliorera. C’est tout le mal que l’on peut souhaiter au joueur mais également au PSG, qui aimerait sans doute voir la valeur marchande de Jesé grimper…