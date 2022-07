PSG : Cristiano Ronaldo envoie Neymar à MU !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Manchester United regarde du côté du Paris SG si jamais Cristiano Ronaldo devait claquer la porte. La situation de Neymar ne laisse pas indifférent.

Manchester United n’a clairement pas terminé son marché des transferts, et de grosses opérations sont annoncées pour le club anglais. Encore plus si le départ de Cristiano Ronaldo devait se confirmer. A l’heure actuelle, le Portugais est simplement revenu à Manchester pour laisser entrer son agent, qui a réitéré l’envie de partir de la superstar des Red Devils. Une véritable douche froide pour Erik Ten Hag, qui était dubitatif sur le fait de conserver l’ancien du Real Madrid, mais avait fini par publiquement afficher son envie de l’avoir dans son effectif. Néanmoins, étant donné la fermeté de CR7, il faut bien reconnaître qu’un départ est envisageable cet été. Il reste à savoir si Cristiano Ronaldo trouvera un accord pour quitter MU libre, ou s’il fera l’objet d’un dernier transfert dans sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

La presse anglaise ayant horreur du vide, elle s’est penchée sur le recrutement que devra faire Manchester United si jamais Cristiano Ronaldo venait à partir. Malgré sa prise de position en faveur d’une dernière année de contrat respectée par le Portugais, Erik Ten Hag a forcément étudié d’autres pistes si jamais la place devait se libérer. Selon The Mirror, de nombreuses solutions sont passées en revue pour renforcer l’attaque des pensionnaires d’Old Trafford. Manchester United aura l’ambition de se renforcer encore au milieu et en attaque, et dans la liste étudiée par le club anglais, se trouve un certain Neymar. Ce n’est clairement pas la priorité des Red Devils, qui envisagent de faire venir Anthony de l’Ajax Amsterdam, ou Sasa Kalajdzic du VfB Stuttgart. Mais sur la troisième marche du podium, le Brésilien du PSG apparait comme une solution qui pourrait associer glamour, merchandising et relance de carrière sportive.

Un contact avec les agents de Neymar

La signature de Neymar serait bien sûr un énorme coup pour Manchester United, qui avait déjà redoré son blason au niveau du marketing avec le retour en grandes pompes de Cristiano Ronaldo. The Express l’annonce, MU fait partie des clubs que les agents de Neymar ont contacté pour connaitre la situation en Europe si jamais celle au PSG ne s’arrangeait pas. Pour le moment, le club anglais n’est pas demandeur, et le Brésilien n’est pas sur le départ. Mais le mois d’août pourrait être long et le Paris SG n’a pas l’air de passer l’éponge avec son numéro 10, et promet d’être toujours à l’écoute des éventuelles offres.

Neymar heureux c’est un Neymar en forme sur le terrain 👀 pic.twitter.com/s2qWTt6W9F — 𝑹𝒚𝒂𝒏𝒊𝒕𝒐 ⚜️🇨🇷 (@Mendesiitoo) July 28, 2022

Le journal anglais affirme que le nom de Neymar ne plait pas forcément à Erik Ten Han, qui cherche plus un joueur adapté au style de jeu très rythmé et avec un nombre de touches de balle réduit qu’il veut faire pratiquer à son équipe. Mais entre le prix très abordable, estimé à 61 ME par le journal britannique, et le fait que cette solution peut être disponible jusqu’à la fin du mercato, il ne faut jamais dire jamais du côté de Manchester United. C’est aussi ce que pense le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, qui a refusé de déclarer son meneur de jeu comme intransférable, et ne dirait pas non à une porte de sortie anglaise en fin de mercato.