PSG : Cristiano Ronaldo dit pourquoi le Real Madrid va se qualifier à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pas forcément le plus flamboyant sur l’ensemble de la rencontre, Cristiano Ronaldo a démontré qu’il était toujours là au bon moment, inscrivant un doublé pour placer le Real Madrid en tête de gondole face au PSG. Une efficacité incroyable pour le Portugais en Ligue des Champions, qui se transcende dans cette épreuve, mais n’oublie pas pour autant ses coéquipiers. Ce mercredi, c’est Marcelo qui a sorti un match énorme sur son côté gauche, écoeurant véritablement ses adversaires, et finissant le travail avec le but du 3-1. De quoi recevoir les lauriers du quintuple Ballon d’Or.

« Les supporters nous ont beaucoup aidés et nous avons ressenti leur chaleur. Cela devait se passer ainsi. Le but de Marcelo a été très important, il a joué un grand match et il le mérite. Mais la confrontation n’est pas terminée. Nous devons aller à Paris pour gagner et marquer des buts. Etre serein et se qualifier pour le prochain tour. Madrid a l’expérience, c’est la Ligue des Champions, c'est un avantage important que nous saurons gérer », a souligné l’attaquant madrilène, qui n’a de cesse de louer l’expérience de son équipe, et ne voit donc pas une seconde sa formation se faire remonter au Parc des Princes dans trois semaines.