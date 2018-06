PSG : Cristiano Ronaldo au PSG avec une folle condition !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Cristiano Ronaldo sur le départ, cette fois c’est la bonne ? En tout cas, la rumeur prend de l’ampleur avec l’intérêt du Paris Saint-Germain.

Le champion de France serait prêt à payer 300 M€ pour son transfert, et à lui offrir le salaire annuel de 45 M€ qu’il réclame. Et pour mieux séduire sa cible, le président Nasser Al-Khelaïfi, présent lors du match de Coupe du monde entre le Portugal et l'Espagne (3-3) vendredi, en aurait profité pour s’entretenir avec l’entourage de l’attaquant portugais. Résultat, CR7 ne fermerait pas la porte au PSG. Mais pour convaincre le Real Madrid, cela risque d’être plus compliqué.

Si le club madrilène n’est pas forcément contre l’idée d’un transfert, son patron Florentino Pérez est conscient que la clause libératoire à 1 milliard d’euros de son joueur le place en position de force. Du coup, le dirigeant madrilène aurait posé une énorme condition selon Don Balon : inclure l’attaquant Kylian Mbappé dans l’opération, sachant que la priorité Neymar n’est pas disponible. Mais là encore, on voit mal le PSG libérer l’international tricolore juste après son transfert définitif à 180 M€.