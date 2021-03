PSG : Cristiano Ronaldo à Paris, déjà des fuites ?

Dans : PSG.

Depuis l'élimination de la Juventus en Ligue des champions, l'avenir de Cristiano Ronaldo est incertain malgré les propos des dirigeants turinois. Le PSG est souvent évoqué pour accueillir CR7 et les rumeurs bruissent.

Cristiano Ronaldo a encore un an de contrat avec la Juventus, et faute d’avoir prolongé son contrat avec la Vieille Dame, la situation devient complexe pour le club de Serie A. Du côté d’Andrea Agnelli, grand patron de la Juve, on est conscient de l’apport sportif de CR7, mais on sait aussi que la star portugaise coûte cher et que les résultats ne sont pas là, puisque cette saison la Juventus ne gagnera toujours pas la Ligue des champions, et pointe trop loin de l’Inter pour décrocher un énième Scudetto. Un double échec mal vécu aussi bien par les dirigeants turinois que par Cristiano Ronaldo. Et même si ce dernier s’est lancé dans un message peu limpide via les réseaux sociaux, c’est une évidence, CR7 pourrait être transféré lors du prochain marché des transferts. Première piste évoquée, le Real Madrid où le joueur portugais pourrait repartir trois ans après l’avoir quitté. Mais ces derniers jours on évoque également le Paris Saint-Germain, qui financièrement et sportivement peut offrir un dernier gros challenge au joueur de 36 ans.

Kean et Icardi contre Cristiano Ronaldo ?

Dans les médias transalpins, le départ de Cristiano Ronaldo au PSG n’est plus un sujet tabou, et ce mercredi, Tommaso Maschio, qui travaille pour TMW, affirme que du côté de la Juventus on est prêt à trouver un accord avec Leonardo afin de faciliter le transfert de CR7. Pour s’entendre avec le Paris Saint-Germain, la Juve envisage de faire venir Mauro Icardi, et revenir Moise Kean, dont le PSG doit lever l’option d’achat auprès d’Everton. Reste que cette idée vient d'Italie et qu'il n'est pas évident que Leonardo a la même opinion concernant l'éventuelle venue de Cristiano Ronaldo dans la capitale. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo éventuellement sur le marché des transferts, les rumeurs vont aller bon train du côté du Paris Saint-Germain.