PSG : Coutinho, le facteur X à 100ME pour Neymar ?

Dans : PSG.

Le FC Barcelone n'avait pas eu les moyens financiers pour s'offrir Neymar au mercato 2019. Mais Philippe Coutinho pourrait rendre service au club catalan face au PSG.

Pour espérer s’offrir Neymar l’été prochain, si telle est son intention, le FC Barcelone devra signer un gros chèque au Paris SG, les dirigeants catalans ayant compris en août dernier que le Qatar ne faisait pas crédit. Mais la problématique 2020 sera identique à celle de 2019, à savoir que le Barça ne pourra pas mettre 180ME sur la table, à savoir l’estimation du prix de la star brésilienne. Mais pour le Mundo Deportivo, qui affirme ce mardi que Josep Maria Bartomeu veut faire revenir Neymar, un scénario pourrait aboutir à une solution qui permettrait alors au Barça d’aboutir à un accord financier avec le PSG.

Les 100ME de Coutinho pour Neymar

Pour cela, Barcelone compte sur Philippe Coutinho, dont le Bayern Munich ne semble pas vouloir lever l’option d’achat, laquelle a été fixée à 120ME. De retour en Catalogne, le compatriote de Neymar pourrait alors être transféré définitivement en Premier League où Chelsea, Manchester United et Tottenham se seraient déjà activés. Une opération estimée à une somme ne tombant pas en-dessous de 100ME, ce qui permettra de lancer l’opération Neymar. Concernant le salaire du joueur parisien, un accord aurait déjà été trouvé depuis l’été dernier, il permettrait notamment d’effacer le contentieux financier entre Neymar Jr et Barcelone. En ce réveillon de Noël, on peut tout croire.